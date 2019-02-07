Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 5% годовых - при среднемесячной сумме от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно); 6% годовых - при среднемесячной сумме от 1 000 000 рублей от 5% до 6% Выпуск и обслуживание 1 899 ₽ со 2-го года: 900 руб.; за 1-й год взимается 999 руб. за выпуск + 900 руб. за годовое обслуживание Выпуск и обслуживание 29 $ со 2-го года: 900 руб. (эквивалент); за 1-й год взимается 999 руб. за выпуск + 900 руб. (эквивалент) за годовое обслуживание;стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ Выпуск и обслуживание 25 € со 2-го года: 900 руб. (эквивалент); за 1-й год взимается 999 руб. за выпуск + 900 руб. (эквивалент) за годовое обслуживание;стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,6% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 6 долл. (эквивалент)

1%, мин. 3 долл. - в ПВН банков-партнеров Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0,6% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 6 долл.

1%, мин. 3 долл. - в ПВН банков-партнеров Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,6% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 6 долл. (эквивалент)

1%, мин. 3 долл. - в ПВН банков-партнеров Дополнительная информация плата за технический овердрафт - 36% годовых;

комиссия за конвертацию - по курсу платежной системы на дату списания;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб., в банкоматах банков-партнеров - 12 руб.; СМС-информирование - 49 руб. в месяц

Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете; пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров

Дата актуализации 07.02.2019 17:06 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.