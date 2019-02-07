Вход
Заречье, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Visa Gold — Заречье
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 899 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 6%
5% годовых - при среднемесячной сумме от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно); 6% годовых - при среднемесячной сумме от 1 000 000 рублей
Выпуск и обслуживание
1 899 ₽

со 2-го года: 900 руб.; за 1-й год взимается 999 руб. за выпуск + 900 руб. за годовое обслуживание

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
  • 0,6% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 6 долл. (эквивалент)
  • 1%, мин. 3 долл. - в ПВН банков-партнеров
Дополнительная информация
  • плата за технический овердрафт - 36% годовых;
  • комиссия за конвертацию - по курсу платежной системы на дату списания;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб., в банкоматах банков-партнеров - 12 руб.;
    • СМС-информирование - 49 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
    • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
07.02.2019 17:06
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 4 городах России
2 344
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Заречье»
Адрес
420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 3
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
(843) 554-94-13