Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 600 ₽ со 2-го года: 300 руб. Выпуск и обслуживание 10 $ со 2-го года: 5 долл. Выпуск и обслуживание 10 € со 2-го года: 5 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличности и безналичные покупки - 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличности и безналичные покупки в эквиваленте - 50 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличности и безналичные покупки в эквиваленте - 50 000 долл. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация комиссия за запрос баланса в банкоматах других банков - 30 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - 2% от суммы;

смена ПИН-кода - 50 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата со второго года обслуживания карты;

бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 06.02.2019 15:03 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.