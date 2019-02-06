Камский Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Камский Коммерческий Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 10 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
со 2-го года: 300 руб.
Выпуск и обслуживание
10 $
со 2-го года: 5 долл.
Выпуск и обслуживание
10 €
со 2-го года: 5 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличности и безналичные покупки - 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличности и безналичные покупки в эквиваленте - 50 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличности и безналичные покупки в эквиваленте - 50 000 долл. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
- комиссия за запрос баланса в банкоматах других банков - 30 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - 2% от суммы;
- смена ПИН-кода - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная плата со второго года обслуживания карты;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 15:03
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
- 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- ОГРН
- 1021600000840
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 200-04-38 — единая справочная служба