Девон-Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Visa Classic — Девон-Кредит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 070 ₽
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 30 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможность привязки к Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay/ Garmin Pay
Выпуск и обслуживание
1 070 ₽
со 2-го года: 800 руб.
- 1 070 руб. - 270 руб. за выпуск + 800 руб. годовое обслуживание
Выпуск и обслуживание
30 $
со 2-го года: 20 долл.
- 30 долл. - 10 долл. за выпуск + 20 долл. годовое обслуживание
Выпуск и обслуживание
30 €
со 2-го года: 20 евро
- 30 евро - 10 евро за выпуск + 20 евро годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
в банкоматах банка 500 000 руб. в месяц, сверх лимита взимается 0,5% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро - на территории РФ
- 1,5%, мин. 3 евро - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро - на территории РФ
- 1,5%, мин. 3 евро - за пределами РФ
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,6 долл. / 0,4 евро;
- комиссия за конвертацию- 1%;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Минусы
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
06.02.2019 11:33
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 14 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
- Адрес
- 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Альметьевск
- Телефоны
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8 800 200-92-22 — единая справочная служба