Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки к Apple Pay/ Samsung Pay / Google Pay/ Garmin Pay Выпуск и обслуживание 300 ₽ со 2-го года: 150 руб. 300 руб. - 150 руб. за выпуск + 150 руб. годовое обслуживание Выпуск и обслуживание 10 $ со 2-го года: 5 долл. 10 долл. - 5 долл. за выпуск + 5 долл. годовое обслуживание Выпуск и обслуживание 10 € со 2-го года: 5 евро 10 евро - 5 евро за выпуск + 5 евро годовое обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ Лимиты по операциям в банкоматах банка 300 000 руб. в месяц, сверх лимита взимается 0,5% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. - на территории РФ

1,5%, мин. 3 долл. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. - на территории РФ

1,5%, мин. 3 долл. - за пределами РФ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро - на территории РФ

1,5%, мин. 3 евро - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро - на территории РФ

1,5%, мин. 3 евро - за пределами РФ Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,6 долл. / 0,4 евро;

комиссия за конвертацию- 1%;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания Дата актуализации 06.02.2019 11:33 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.