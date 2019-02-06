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Девон-Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Visa Gold — Девон-Кредит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 900 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможность привязки к Apple Pay/ Samsung Pay / Google Pay/ Garmin Pay
Выпуск и обслуживание
2 900 ₽

со 2-го года: 2 500 руб.

  • 2 900 руб. - 400 руб. за выпуск + 2 500 руб. годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
в банкоматах банка 1 000 000 руб. в месяц, сверх лимита взимается 0,5% от суммы превышения
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,6 долл. / 0,4 евро;
  • комиссия за конвертацию- 1%;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Минусы
  • взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания
Дата актуализации
06.02.2019 11:33
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 14 городах России
3 496
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
Отделения и банкоматы
в вашем городе Альметьевск
Отделения 6
Банкоматы 69
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба