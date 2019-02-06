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Подари детям улыбку
Visa Classic «Подари детям улыбку» — Девон-Кредит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 270 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
Бонусы
- благотворительность
- 0,3% от суммы операций, совершенных по карте за истекший календарный день, но не более 5 (50, 200) рублей по каждой операции (по вашему выбору) перечисляются в фонд Операция Улыбка;
- 50% от стоимости годового обслуживания карты за второй и последующий годы обслуживания карты перечисляется со счета карты в фонд Операция Улыбка
Выпуск и обслуживание
270 ₽
взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
в банкоматах банка 500 000 руб. в месяц, сверх лимита взимается 0,5% от суммы превышения
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- невысокая стоимость обслуживания;
- наличие благотворительной программы
Дата актуализации
06.02.2019 11:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подари детям улыбку» в 14 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
- Адрес
- 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Альметьевск
- Телефоны
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8 800 200-92-22 — единая справочная служба