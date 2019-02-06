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Девон-Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Подари детям улыбку

Visa Classic «Подари детям улыбку» — Девон-Кредит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 270 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
Бонусы
  • благотворительность
  • 0,3% от суммы операций, совершенных по карте за истекший календарный день, но не более 5 (50, 200) рублей по каждой операции (по вашему выбору) перечисляются в фонд Операция Улыбка;
  • 50% от стоимости годового обслуживания карты за второй и последующий годы обслуживания карты перечисляется со счета карты в фонд Операция Улыбка
Выпуск и обслуживание
270 ₽

взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
в банкоматах банка 500 000 руб. в месяц, сверх лимита взимается 0,5% от суммы превышения
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • наличие благотворительной программы
Дата актуализации
06.02.2019 11:36
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подари детям улыбку» в 14 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
Отделения и банкоматы
в вашем городе Альметьевск
Отделения 6
Банкоматы 69
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба