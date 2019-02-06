Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay/ Garmin Pay Бонусы благотворительность 0,3% от суммы операций, совершенных по карте за истекший календарный день, но не более 5 (50, 200) рублей по каждой операции (по вашему выбору) перечисляются в фонд Операция Улыбка ;

; 50% от стоимости годового обслуживания карты за второй и последующий годы обслуживания карты перечисляется со счета карты в фонд Операция Улыбка Выпуск и обслуживание 270 ₽ взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ Лимиты по операциям в банкоматах банка 500 000 руб. в месяц, сверх лимита взимается 0,5% от суммы превышения Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

невысокая стоимость обслуживания;

наличие благотворительной программы Дата актуализации 06.02.2019 11:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.