Зенит Сочи, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Зенит Сочи
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 20 $
- стоимость обслуживания 20 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Выпуск и обслуживание
20 $
Выпуск и обслуживание
20 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до суммы 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 0% - до суммы 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 0% - до суммы 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 6 000 долл. в месяц, свыше 6 000 долл. в месяц - 3%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 6 000 долл. в месяц, свыше 6 000 долл. в месяц - 3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 4 долл.
- 0% - до 6 000 долл. в месяц, 3% - свыше 6 000 долл. в месяц - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 4 долл.
- 0% - до 6 000 долл. в месяц, 3% - свыше 6 000 долл. в месяц - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 25 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 5 000 евро в месяц, 3% - свыше 5 000 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 5 000 евро в месяц, 3% - свыше 5 000 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 0% - до 5 000 евро в месяц, 3% - свыше 5 000 евро в месяц - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 0%- до 5 000 евро в месяц, 3% - свыше 5 000 евро в месяц - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 20 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
- неснижаемый остаток - 600 руб. / 20 долл. / 20 евро;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб. / 0,8 долл. / 0,8 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- возможность снятия без комиссии в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
- наличие неснижаемого остатка
Дата актуализации
11.02.2019 14:36
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(8622) 64-00-90