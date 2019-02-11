Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% Выпуск и обслуживание 600 ₽ Выпуск и обслуживание 20 $ Выпуск и обслуживание 20 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до суммы 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - до суммы 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - до суммы 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 6 000 долл. в месяц, свыше 6 000 долл. в месяц - 3% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 6 000 долл. в месяц, свыше 6 000 долл. в месяц - 3% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл.

0% - до 6 000 долл. в месяц, 3% - свыше 6 000 долл. в месяц - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл.

0% - до 6 000 долл. в месяц, 3% - свыше 6 000 долл. в месяц - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 5 000 евро в месяц, 3% - свыше 5 000 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 5 000 евро в месяц, 3% - свыше 5 000 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - до 5 000 евро в месяц, 3% - свыше 5 000 евро в месяц - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0%- до 5 000 евро в месяц, 3% - свыше 5 000 евро в месяц - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 20 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;

неснижаемый остаток - 600 руб. / 20 долл. / 20 евро;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб. / 0,8 долл. / 0,8 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность снятия без комиссии в банкоматах / ПВН банков-партнеров Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;

наличие неснижаемого остатка Дата актуализации 11.02.2019 14:36 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.