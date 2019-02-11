Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Выпуск и обслуживание 100 $ Выпуск и обслуживание 100 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 500 000 руб. в месяц, 3% - свыше 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 500 000 руб. в месяц, 3% - свыше 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - до 500 000 руб. в месяц, 3% - свыше 500 000 руб. в месяц - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - до 500 000 руб. в месяц, 3% - свыше 500 000 руб. в месяц - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 7 500 долл. в месяц, 3% - свыше 7 500 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 7 500 долл. в месяц, 3% - свыше 7 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл.

0% - до 7 500 долл. в месяц, 3% - свыше 7 500 долл. в месяц - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл.

0% - до 7 500 долл. в месяц, 3% - свыше 7 500 долл. в месяц - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 55 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 6 500 евро в месяц, 3% - свыше 6 500 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 6 500 евро в месяц, 3% - свыше 6 500 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - до 6 500 евро в месяц, 3% - свыше 6 500 евро в месяц - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - до 6 500 евро в месяц, 3% - свыше 6 500 евро в месяц - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 45 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

неснижаемый остаток - 3 000 руб. / 100 долл. / 100 евро;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб. / 0,8 долл. / 0,8 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

возможность снятия без комиссии в банкоматах / ПВН банков-партнеров Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;

наличие неснижаемого остатка Дата актуализации 11.02.2019 14:36 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.