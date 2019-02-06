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Юг-Инвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Visa Classic — Юг-Инвестбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 800 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
800 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,6%

Снятие наличных в ПВН банка

0,6%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%, мин. 120 руб.
  • 0,6% - в банкоматной сети Атлас
Снятие наличных в ПВН других банков

1,2%, мин. 120 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматной сети Атлас
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
06.02.2019 17:42
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 26 городах России
1 736
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56