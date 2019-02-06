Юг-Инвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Visa Gold — Юг-Инвестбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 940 ₽
- стоимость обслуживания 60 $
- стоимость обслуживания 60 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
3 940 ₽
60 долл. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
60 $
Выпуск и обслуживание
60 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0,6%
Снятие наличных в ПВН банка
0,6%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 120 руб.
- 0,6% - в банкоматной сети Атлас
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,6%
Снятие наличных в ПВН банка
0,6%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 4 долл.
- 0,6% - в банкоматной сети Атлас
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 4 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,6%
Снятие наличных в ПВН банка
0,6%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 4 евро
- 0,6% - в банкоматной сети Атлас
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 4 евро
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматной сети Атлас
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
06.02.2019 17:42
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 26 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Краснодар
- Телефоны
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(861) 259-66-56