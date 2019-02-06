Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 3 940 ₽ 60 долл. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 60 $ Выпуск и обслуживание 60 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,6% Снятие наличных в ПВН банка 0,6% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,6% - в банкоматной сети Атлас Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 120 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,6% Снятие наличных в ПВН банка 0,6% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 4 долл.

0,6% - в банкоматной сети Атлас Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 4 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0,6% Снятие наличных в ПВН банка 0,6% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 4 евро

0,6% - в банкоматной сети Атлас Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 4 евро Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматной сети Атлас Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 06.02.2019 17:42 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.