Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Google Pay для карт Mastercard Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года Выпуск и обслуживание 50 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года Выпуск и обслуживание 50 € плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75% от суммы по картам Mastercard

0,75% + 3 руб. по картам VISA

0% - в банкоматах банковской группы "Открытие"

1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 0,75% от суммы по картам Mastercard

0,75% + 3 руб. по картам VISA на территории РФ

1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ (эквивалент) Лимиты по операциям 500 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 5% снятие возможно только в рублях Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75% от суммы по картам Mastercard

0,75% + 3 руб. по картам VISA (эквивалент)

5% (снятие только в рублях) - в банкоматах банковской группы "Открытие"

1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 0,75% от суммы по картам Mastercard

0,75% + 3 руб. по картам VISA на территории РФ (эквивалент)

1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ Лимиты по операциям 500 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 5% снятие возможно только в рублях Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75% от суммы по картам Mastercard

0,75% + 3 руб. по картам VISA (эквивалент)

5% (снятие только в рублях) - в банкоматах банковской группы "Открытие"

1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 0,75% от суммы по картам Mastercard

0,75% + 3 руб. по картам VISA на территории РФ (эквивалент)

1,5%, мин. 3 долл. за пределами территории РФ (эквивалент) Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 0,25 евро (эквивалент) по картам Masterсard и 0,3 долл. (эквивалент) по картам Visa;

пени на сумму технического овердрафта - 25% годовых;

СМС - информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;

невысокая стоимость обслуживание карты Особые ограничения карта Visa оформляется в рублях и долларах, Mastercard - в долларах и евро Дата актуализации 08.02.2019 10:53 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.