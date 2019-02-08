Татсоцбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Виртуальная
Мир Классическая «Виртуальная» — Татсоцбанкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 20 до 400 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Visa Gold
- Мир Классическая
Технологические особенности
- возможность привязки к Google Pay для Mastercard
Выпуск и обслуживание
20 - 400 ₽
20 руб. - стоимость выпуска карты Мир, 30 руб. - стоимость карты Visa, 400 руб. - стоимость карты Mastercard Gold; взимается единовременно за весь срок действия
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- срок действия карт - Visa и Мир -30 дней, Mastercard - 1 год;
- пени на сумму технического овердрафта - 25% годовых;
- СМС - информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта оформляется в системе интернет-банкинг или в банкоматах банка
Дата актуализации
08.02.2019 11:18
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
- ОГРН
- 1021600000256
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 299-11-11