Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Visa Gold

Мир Классическая Технологические особенности возможность привязки к Google Pay для Mastercard Выпуск и обслуживание 20 - 400 ₽ 20 руб. - стоимость выпуска карты Мир, 30 руб. - стоимость карты Visa, 400 руб. - стоимость карты Mastercard Gold; взимается единовременно за весь срок действия Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация срок действия карт - Visa и Мир -30 дней, Mastercard - 1 год;

пени на сумму технического овердрафта - 25% годовых;

СМС - информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта оформляется в системе интернет-банкинг или в банкоматах банка Дата актуализации 08.02.2019 11:18 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.