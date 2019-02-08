Вход
Татсоцбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Виртуальная

Мир Классическая «Виртуальная» — Татсоцбанк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 20 до 400 ₽
  • предоплаченная карта
  • Мир Классическая «Виртуальная» — Татсоцбанк
  • Mastercard Gold «Виртуальная» — Татсоцбанк
  • Visa Classic «Виртуальная» — Татсоцбанк
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • возможность привязки к Google Pay для Mastercard
Выпуск и обслуживание
20 - 400 ₽

20 руб. - стоимость выпуска карты Мир, 30 руб. - стоимость карты Visa, 400 руб. - стоимость карты Mastercard Gold; взимается единовременно за весь срок действия

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • срок действия карт - Visa и Мир -30 дней, Mastercard - 1 год;
  • пени на сумму технического овердрафта - 25% годовых;
  • СМС - информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта оформляется в системе интернет-банкинг или в банкоматах банка
Дата актуализации
08.02.2019 11:18
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 3 городах России
3 851
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
ОГРН
1021600000256
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 42
Банкоматы 60
посмотреть на карте
Телефоны
(843) 299-11-11