Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы заправки программа лояльности Нам по пути: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг на АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции) из расчета 1 бонус = 1 рубль начисление бонусов ("золотой" статус): 0,6-2,5 бонуса за 1 литр в зависимости от вида топлива;

1,5 бонуса за каждые 50 руб., потраченные на сопутствующие товары АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции);

1 бонус за каждые 100 руб. / 2,5 долл. / 2 евро прочих покупок бонусы не начисляются: на сопутствующие товары и услуги при покупке на сумму: свыше 4 000 руб. в сутки, свыше 9 000 руб. в неделю, свыше 36 000 руб. в месяц;

на нефтепродукты (кроме ДТ) при покупке свыше 300 литров в месяц;

на ДТ при покупке свыше 300 литров в сутки;

при совершении более 3 покупок нефтепродуктов в сутки;

при совершении более 3 покупок сопутствующих товаров в сутки;

АИ-80, КПГ и некоторые акционные товары не участвует в программе лояльности макс. количество бонусов на карте – 60 000; срок действия бонусов - 12 месяцев Выпуск и обслуживание 9 500 - 12 600 ₽ 9 500 руб. - без пакета услуг, 12 600 руб. - с пакетом (единоразово за выпуск карты) Выпуск и обслуживание 142 - 188 $ 9 500 руб. (эквивалент) - с пакетом услуг, 12 600 руб. (эквивалент) - без пакета (единоразово за выпуск карты) Выпуск и обслуживание 124 - 165 € 9 500 руб. (эквивалент) - с пакетом услуг, 12 600 руб. (эквивалент) - без пакета (единоразово за выпуск карты) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах в день, до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 16 500 долл. в банкоматах в день, до 100 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Лимиты по операциям снятие наличных: до 12 500 евро в банкоматах в день, до 75 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис, медицинская и юридическая поддержка, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);

выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;

экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные СМС-информирование консьерж-сервис,медицинская и юридическая поддержка, полис ВЗР;

невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;

бонусная программа Минусы плата взимается сразу за весь срок действия карты Дата актуализации 27.01.2019 00:22 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.