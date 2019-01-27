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Газпромнефть Platinum

Mastercard Platinum «Газпромнефть» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 9 500 до 12 600 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • заправки

программа лояльности Нам по пути: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг на АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции) из расчета 1 бонус = 1 рубль

начисление бонусов ("золотой" статус):

  • 0,6-2,5 бонуса за 1 литр в зависимости от вида топлива;
  • 1,5 бонуса за каждые 50 руб., потраченные на сопутствующие товары АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции);
  • 1 бонус за каждые 100 руб. / 2,5 долл. / 2 евро прочих покупок

бонусы не начисляются:

  • на сопутствующие товары и услуги при покупке на сумму: свыше 4 000 руб. в сутки, свыше 9 000 руб. в неделю, свыше 36 000 руб. в месяц;
  • на нефтепродукты (кроме ДТ) при покупке свыше 300 литров в месяц;
  • на ДТ при покупке свыше 300 литров в сутки;
  • при совершении более 3 покупок нефтепродуктов в сутки;
  • при совершении более 3 покупок сопутствующих товаров в сутки;
  • АИ-80, КПГ и некоторые акционные товары не участвует в программе лояльности

макс. количество бонусов на карте – 60 000; срок действия бонусов - 12 месяцев

Выпуск и обслуживание
9 500 - 12 600 ₽

9 500 руб. - без пакета услуг, 12 600 руб. - с пакетом (единоразово за выпуск карты)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%, мин. 150 руб.;
  • 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5%, мин. 150 руб.;
  • 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, медицинская и юридическая поддержка, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
  • выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование консьерж-сервис,медицинская и юридическая поддержка, полис ВЗР;
  • невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
  • бонусная программа
Минусы
  • плата взимается сразу за весь срок действия карты
Дата актуализации
27.01.2019 00:22
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Газпромнефть Platinum» в 213 городах России
59 970
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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