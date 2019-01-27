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Газпромнефть Platinum
Mastercard Platinum «Газпромнефть» — Газпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 9 500 до 12 600 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 142 до 188 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 124 до 165 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- заправки
программа лояльности Нам по пути: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг на АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции) из расчета 1 бонус = 1 рубль
начисление бонусов ("золотой" статус):
- 0,6-2,5 бонуса за 1 литр в зависимости от вида топлива;
- 1,5 бонуса за каждые 50 руб., потраченные на сопутствующие товары АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции);
- 1 бонус за каждые 100 руб. / 2,5 долл. / 2 евро прочих покупок
бонусы не начисляются:
- на сопутствующие товары и услуги при покупке на сумму: свыше 4 000 руб. в сутки, свыше 9 000 руб. в неделю, свыше 36 000 руб. в месяц;
- на нефтепродукты (кроме ДТ) при покупке свыше 300 литров в месяц;
- на ДТ при покупке свыше 300 литров в сутки;
- при совершении более 3 покупок нефтепродуктов в сутки;
- при совершении более 3 покупок сопутствующих товаров в сутки;
- АИ-80, КПГ и некоторые акционные товары не участвует в программе лояльности
макс. количество бонусов на карте – 60 000; срок действия бонусов - 12 месяцев
Выпуск и обслуживание
9 500 - 12 600 ₽
9 500 руб. - без пакета услуг, 12 600 руб. - с пакетом (единоразово за выпуск карты)
Выпуск и обслуживание
142 - 188 $
9 500 руб. (эквивалент) - с пакетом услуг, 12 600 руб. (эквивалент) - без пакета (единоразово за выпуск карты)
Выпуск и обслуживание
124 - 165 €
9 500 руб. (эквивалент) - с пакетом услуг, 12 600 руб. (эквивалент) - без пакета (единоразово за выпуск карты)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб.;
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб.;
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 16 500 долл. в банкоматах в день, до 100 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 12 500 евро в банкоматах в день, до 75 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис, медицинская и юридическая поддержка, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование консьерж-сервис,медицинская и юридическая поддержка, полис ВЗР;
- невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
- бонусная программа
Минусы
- плата взимается сразу за весь срок действия карты
Дата актуализации
27.01.2019 00:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Газпромнефть Platinum» в 213 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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