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Банк Казани, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Visa Classic — Банк Казани
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • другое

При оплате картой у партнёров программы начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно расплатиться или получить скидку до 20% при совершении покупок в магазинах-партнерах программы (1 бонус = 1 руб.)

Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,3%, мин. 4 долл. (эквивалент)
  • 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 6 долл. (эквивалент)
    • 0% - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах банка: до 30 операций и 150 000 руб. в день, до 100 операций и 700 000 руб. в месяц; клиент не имеет возможности изменять лимиты по своему желанию
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро за месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб. / 1 долл. / 1 евро, в банкоматах банков-партнеров - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро;
  • конвертация по курсу банка;
  • штраф за использование неразрешенного овердрафта - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • наличие бонусной программы;
  • отсутствие комиссии в банкоматах и ПВН банков-партнеров
Минусы
  • крупная комиссия за снятие средств в ПВН сторонних банков
Дата актуализации
08.02.2019 12:45
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 4 городах России
4 605
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 10
Банкоматы 51
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Телефоны
(843) 518-98-98