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Школьная карта
Visa Electron «Школьная карта» — Банк Казани
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- другое
При оплате картой у партнёров программы начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно расплатиться или получить скидку до 20% при совершении покупок в магазинах-партнерах программы (1 бонус = 1 руб.)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,3%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 6 долл. (эквивалент)
- 0% - в ПВН банков-партнеров
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- возможность видеть время прихода и ухода ребенка в школу (в школах, где присутствует электронная пропускная система);
- полная детализация расходов в режиме реального времени;
- возможность использования карт в библиотеках для получения книг и просмотра электронного дневника;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 6 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- отсутствие комиссии в банкоматах и ПВН банков-партнеров
Минусы
- крупная комиссия за снятие средств в ПВН сторонних банков
Особые ограничения
- до исполнения ребенку 14 лет карта открывается родителями
Дата актуализации
08.02.2019 13:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Школьная карта» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 518-98-98