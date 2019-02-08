Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип Бонусы другое При оплате картой у партнёров программы начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно расплатиться или получить скидку до 20% при совершении покупок в магазинах-партнерах программы (1 бонус = 1 руб.) Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,3%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 6 долл. (эквивалент)

0% - в ПВН банков-партнеров Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

возможность видеть время прихода и ухода ребенка в школу (в школах, где присутствует электронная пропускная система);

полная детализация расходов в режиме реального времени;

возможность использования карт в библиотеках для получения книг и просмотра электронного дневника;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб. Требования к держателю карты Возраст от 6 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии в банкоматах и ПВН банков-партнеров Минусы крупная комиссия за снятие средств в ПВН сторонних банков Особые ограничения до исполнения ребенку 14 лет карта открывается родителями Дата актуализации 08.02.2019 13:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.