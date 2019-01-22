НБД-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Классик Maestro
Mastercard Cirrus/Maestro — НБД-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
- стоимость обслуживания 5 $
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Cirrus/Maestro
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
150 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)
Выпуск и обслуживание
5 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)
Снятие наличных в банкоматах банка
1%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 90 руб.
- 1% в банкоматах сети ВТБ на территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 180 руб.
- 1% в ПВН сети ВТБ на территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
1%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 1% в банкоматах сети ВТБ на территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 6 долл.
- 1% в ПВН сети ВТБ на территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 600 000 руб. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
- срок действия - 1 год;
- СМС-информирование - 70 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка ВТБ24;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
22.01.2019 12:44
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классик Maestro» в 15 городах России
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Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
- Адрес
- 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Нижний Новгород
- Телефоны
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(831) 220-00-22