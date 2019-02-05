Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и обслуживание 4 500 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Выпуск и обслуживание 60 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Выпуск и обслуживание 60 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 6 000 долл. в день, 28 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: 6 000 евро в день, 28 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;

консьерж-сервис - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты Минусы взимание платы за несколько лет вперед Дата актуализации 05.02.2019 13:09 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.