Кубань Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Личная Gold
Mastercard Gold — Кубань Кредитеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 4 500 ₽
- стоимость обслуживания 60 $
- стоимость обслуживания 60 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
4 500 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Выпуск и обслуживание
60 $
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Выпуск и обслуживание
60 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 6 000 долл. в день, 28 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: 6 000 евро в день, 28 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
- консьерж-сервис - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Дата актуализации
05.02.2019 13:09
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Личная Gold» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
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8 800 555-25-18 — единая справочная служба