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Кубань Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Личная Gold

Mastercard Gold — Кубань Кредит
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 4 500 ₽
  • Mastercard Gold — Кубань Кредит
  • Visa Gold — Кубань Кредит
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
4 500 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,2%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,2%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
  • консьерж-сервис - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Минусы
  • взимание платы за несколько лет вперед
Дата актуализации
05.02.2019 13:09
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Личная Gold» в 49 городах России
9 373
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба