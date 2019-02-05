Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (payWave) Начисление процентов на остаток средств на счете 3% годовых начисляются на остаток от 50 001 до 200 000 руб., 4% годовых - от 200 001 до 500 000 руб., 5% годовых - свыше 500 001 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 50 000 руб. от 3% до 5% Выпуск и обслуживание 5 000 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Первоначальный взнос: 75 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

консьерж-сервис - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы требуется первоначальный взнос Дата актуализации 05.02.2019 13:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.