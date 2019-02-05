Кубань Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Доходная
Mastercard Gold — Кубань Кредитеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 5 000 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
3% годовых начисляются на остаток от 50 001 до 200 000 руб., 4% годовых - от 200 001 до 500 000 руб., 5% годовых - свыше 500 001 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 50 000 руб.
Выпуск и обслуживание
5 000 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Первоначальный взнос: 75 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- консьерж-сервис - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
05.02.2019 13:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
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8 800 555-25-18 — единая справочная служба