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СКБ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Карта добра

Visa Classic «Карта Добра» — СКБ-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 200 ₽
  • cash back до 3%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
от 1 до 3%
  • 1% по операциям, совершенным на территории РФ, в т.ч. в сети Интернет ;
  • 3% по операциям, совершенным за пределами РФ, в т.ч. в сети Интернет;
  • мин. сумма покупки - 500 руб.;
  • макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Бонусы
  • благотворительность

пожертвования в благотворительный фонд Синара:

  • 0,3% от суммы операций в месяц, макс. 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽

стоимость обслуживания составляет 100 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,1%, мин. 50 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0,1%, мин. 50 руб. в ПВН Газэнергобанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
13.02.2019 10:56
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта добра» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба