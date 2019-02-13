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Карта добра
Visa Classic «Карта Добра» — СКБ-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 200 ₽
- cash back до 3%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
от 1 до 3%
- 1% по операциям, совершенным на территории РФ, в т.ч. в сети Интернет ;
- 3% по операциям, совершенным за пределами РФ, в т.ч. в сети Интернет;
- мин. сумма покупки - 500 руб.;
- макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Бонусы
- благотворительность
пожертвования в благотворительный фонд Синара:
- 0,3% от суммы операций в месяц, макс. 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽
стоимость обслуживания составляет 100 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,1%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0,1%, мин. 50 руб. в ПВН Газэнергобанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
13.02.2019 10:56
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта добра» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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