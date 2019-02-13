Обслуживание карты Тип карты Visa Unembossed Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Cash Back от 1 до 3% 1% по операциям, совершенным на территории РФ, в т.ч. в сети Интернет ;

3% по операциям, совершенным за пределами РФ, в т.ч. в сети Интернет;

мин. сумма покупки - 500 руб.;

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Бонусы благотворительность пожертвования в благотворительный фонд Синара: 0,3% от суммы операций в месяц, макс. 3 000 руб. Выпуск и обслуживание 1 200 ₽ стоимость обслуживания составляет 100 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,1%, мин. 50 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0,1%, мин. 50 руб. в ПВН Газэнергобанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, 1 000 000 руб. в ПВН банка, до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров Минусы высокая стоимость обслуживания Дата актуализации 13.02.2019 10:56 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.