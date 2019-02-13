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СКБ-Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
  • cash back 3%
  • начисление процентов на остаток
  • предоплаченная карта
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Cash Back
3%
  • начисляется за покупки медиаконтента, макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых начисляется на остаток средств на счете банковской карты от 300 000 руб. и более, 6% годовых - от 30 000 руб. до 299 999,99 руб.; проценты не начисляются до 29 999,99 руб.; начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет, на сумму не менее 1 000 рублей в течение отчетного периода
Выпуск и обслуживание
100 ₽

единовременно за весь срок действия 6 месяцев

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
безналичной оплаты в сети интернет: 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 6 месяцев;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • по карте не предусмотрено снятие наличных
Дата актуализации
13.02.2019 10:39
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба