Начисление процентов на остаток средств на счете

4% годовых начисляется на остаток средств на счете банковской карты от 300 000 руб. и более, 6% годовых - от 30 000 руб. до 299 999,99 руб.; проценты не начисляются до 29 999,99 руб.; начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет, на сумму не менее 1 000 рублей в течение отчетного периода

от 4% до 6%