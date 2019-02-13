СКБ-Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Cash Back
3%
- начисляется за покупки медиаконтента, макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых начисляется на остаток средств на счете банковской карты от 300 000 руб. и более, 6% годовых - от 30 000 руб. до 299 999,99 руб.; проценты не начисляются до 29 999,99 руб.; начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет, на сумму не менее 1 000 рублей в течение отчетного периода
Выпуск и обслуживание
100 ₽
единовременно за весь срок действия 6 месяцев
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
безналичной оплаты в сети интернет: 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- срок действия карты - 6 месяцев;
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- по карте не предусмотрено снятие наличных
Дата актуализации
13.02.2019 10:39
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Сайт
- www.skbbank.ru
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