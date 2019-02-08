Московский Областной Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Розничная
Mastercard Standard — Московский Областной Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 10 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Выпуск и обслуживание
10 $
Выпуск и обслуживание
10 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах СМП Банка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб. (0% в ПВН СМП Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц; установка индивидуального платежного лимита (в пределах указанных) - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 2,5 долл. (0% в банкоматах СМП Банка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 2,5 долл. (0% в ПВН СМП Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 500 долл. в день, до 10 000 долл. в месяц; установка индивидуального платежного лимита (в пределах указанных) - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 2,5 евро (0% в банкоматах СМП Банка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 2,5 евро (0% в ПВН СМП Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 500 евро в день, до 10 000 евро в месяц; установка индивидуального платежного лимита (в пределах указанных) - бесплатно
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 25 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах СМП Банка);
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- льготное получение наличных в устройствах СМП Банка
Дата актуализации
08.02.2019 12:31
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Розничная» в 41 городе России
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Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 200-14-15 — единая справочная служба