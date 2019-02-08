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Московский Областной Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Розничная Gold

MasterCard Gold — Московский Областной Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
  • MasterCard Gold — Московский Областной Банк
  • MasterCard Gold — Московский Областной Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах СМП Банка)

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб. (0% в ПВН СМП Банка)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц; установка индивидуального платежного лимита (в пределах указанных) - бесплатно
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 25 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах СМП Банка);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготное получение наличных в устройствах СМП Банка
Дата актуализации
08.02.2019 12:31
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Розничная Gold» в 41 городе России
8 360
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Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
Сайт
www.mosoblbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-14-15 — единая справочная служба