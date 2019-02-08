Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ Выпуск и обслуживание 33 $ Выпуск и обслуживание 33 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах СМП Банка) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. (0% в ПВН СМП Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц; установка индивидуального платежного лимита (в пределах указанных) - бесплатно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 2,5 долл. (0% в банкоматах СМП Банка) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 2,5 долл. (0% в ПВН СМП Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 300 долл. в день, до 12 000 долл. в месяц; установка индивидуального платежного лимита (в пределах указанных) - бесплатно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 2,5 евро (0% в банкоматах СМП Банка) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 2,5 евро (0% в ПВН СМП Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 300 евро в день, до 12 000 евро в месяц; установка индивидуального платежного лимита (в пределах указанных) - бесплатно Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 25 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах СМП Банка);

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

льготное получение наличных в устройствах СМП Банка Дата актуализации 08.02.2019 12:31 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.