Вход
Донкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Классическая

MasterCard Cirrus/Maestro — Донкомбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 300 до 400 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Maestro
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 - 400 ₽

300 руб. на 1 год / 400 руб. на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% + 30 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0,5% + 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки; комиссия за изменения лимита выдачи и расходования средств по заявлению клиента - 0,5%
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 50 руб. / 0,8 долл. / 0,7 евро в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • технология 3D Secure
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 1 и 2 года
Дата актуализации
29.01.2019 14:13
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая» в 3 городах России
1 920
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
ОГРН
1026100001817
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 7
Банкоматы 15
посмотреть на карте
Телефоны
(863) 245-66-20