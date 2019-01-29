Донкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Классическая
MasterCard Cirrus/Maestro — Донкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 300 до 400 ₽
- стоимость обслуживания от 7 до 9 $
- стоимость обслуживания от 6 до 8 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
300 - 400 ₽
300 руб. на 1 год / 400 руб. на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
7 - 9 $
7 долл. на 1 год / 9 долл. на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
6 - 8 €
6 евро на 1 год / 8 евро на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 30 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5% + 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки; комиссия за изменения лимита выдачи и расходования средств по заявлению клиента - 0,5%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 30 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5% + 100 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 300 долл. в сутки; комиссия за изменения лимита выдачи и расходования средств по заявлению клиента - 0,5%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 30 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5% + 100 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 140 евро в сутки; комиссия за изменения лимита выдачи и расходования средств по заявлению клиента - 0,5%
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 50 руб. / 0,8 долл. / 0,7 евро в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- технология 3D Secure
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 1 и 2 года
Дата актуализации
29.01.2019 14:13
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая» в 3 городах России
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
- Адрес
- 344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
- ОГРН
- 1026100001817
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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