Обслуживание карты Тип карты Mastercard Maestro Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 300 - 400 ₽ 300 руб. на 1 год / 400 руб. на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 7 - 9 $ 7 долл. на 1 год / 9 долл. на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Выпуск и обслуживание 6 - 8 € 6 евро на 1 год / 8 евро на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 30 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% + 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в сутки; комиссия за изменения лимита выдачи и расходования средств по заявлению клиента - 0,5% Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 30 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% + 100 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 2 300 долл. в сутки; комиссия за изменения лимита выдачи и расходования средств по заявлению клиента - 0,5% Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 30 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% + 100 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 2 140 евро в сутки; комиссия за изменения лимита выдачи и расходования средств по заявлению клиента - 0,5% Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 50 руб. / 0,8 долл. / 0,7 евро в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы технология 3D Secure Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 1 и 2 года Дата актуализации 29.01.2019 14:13 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.