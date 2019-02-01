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Дебетовая Platinum
Visa Platinum — Агророс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 145 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания 100 €
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможна привязка карты к Google Pay, Samsung Pay
Cash Back
от 0,5 до 5%
- 0,5% от суммы покупок;
- 1% - при сумме безналичных операций от 10 000 руб. в месяц;
- 5% - при сумме безналичных операций от 15 000 руб. в месяц в категориях "Веломагазины", "Спортовары", "Спортивная одежда" (с 01.02.2019 до 31.03.2019)
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
4% годовых начисляются ежедневно на дневной остаток от 10 000 руб. (до 30.06.2019)
Выпуск и обслуживание
0 - 1 200 ₽
100 руб. в месяц; плата не взимается при выполнении одного из условий:
- при среднемесячном остатке на счете карты не менее 30 000 руб. или
- при совершении покупок от 10 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
145 $
со 2-го года: 70 долл.
Выпуск и обслуживание
100 €
со 2-го года: 50 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ
- 1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 1% - в ПВН "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
300 000 руб. - ежедневно через банкомат; 1 000 000 руб. - в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ
- 1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 долл.
- 1% - в ПВН "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
300 000 руб. - в банкоматах ежедневно; 1 000 000 руб. - в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ
- 1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 1% - в ПВН "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
300 000 руб. - в банкоматах ежедневно; 1 000 000 руб. - в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме "ФК Открытие» - 30 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;
- начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;
- СМС-информирование - бесплатно;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток;
- возможность отмены платы за обслуживание по карте в рублях;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие"
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации
01.02.2019 15:55
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
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8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88