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Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Экономбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 700 ₽
- стоимость обслуживания 41 $
- стоимость обслуживания 36 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
2 700 ₽
со 2-го года: 2 500 руб.
Выпуск и обслуживание
41 $
со 2-го года: 2 500 руб. (эквивалент)
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и обслуживание
36 €
со 2-го года: 2 500 руб. (эквивалент)
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 50 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 50 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 50 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. (эквивалент) в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 50 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 50 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. (эквивалент) в сутки
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% от суммы операции;
- плата за возникновение задолженности по счету сроком более 90 дней - 1 000 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная плата со второго года обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
14.02.2019 09:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
- Адрес
- 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-13-19 — единая справочная служба