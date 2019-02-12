Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи Cash Back 0,5% начисляется от суммы покупок не менее 10 000 руб. в месяц;

макс. - 2 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ карта выпускается на 3 года, плата взимается единовременно за весь срок действия Выпуск и обслуживание 15 $ 1 000 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия (3 года) Выпуск и обслуживание 13 € 1 000 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3 долл. (эквивалент)

1,7%, мин. 3 долл. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 5 долл. (эквивалент)

1,7%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3 долл.

1,7%, мин. 3 долл. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 5 долл.

1,7%, мин. 5 долл. - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3 долл. (эквивалент)

1,7%, мин. 3 долл. (эквивалент) - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 5 долл. (эквивалент)

1,7%, мин. 5 долл.(эквивалент) - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 36,5% годовых;

доставка карт и ПИН-конвертов по желанию клиента - 200 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая стоимость обслуживания карты;

возможна доставка карты Дата актуализации 12.02.2019 17:46 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.