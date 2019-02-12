Тольяттихимбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Visa Classic — Тольяттихимбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
- cash back 0,5%
- стоимость обслуживания 15 $
- cash back 0,5%
- стоимость обслуживания 13 €
- cash back 0,5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Cash Back
0,5%
- начисляется от суммы покупок не менее 10 000 руб. в месяц;
- макс. - 2 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
карта выпускается на 3 года, плата взимается единовременно за весь срок действия
Выпуск и обслуживание
15 $
1 000 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия (3 года)
Выпуск и обслуживание
13 €
1 000 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 1,7%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 5 долл. (эквивалент)
- 1,7%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 3 долл.
- 1,7%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 5 долл.
- 1,7%, мин. 5 долл. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 1,7%, мин. 3 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 5 долл. (эквивалент)
- 1,7%, мин. 5 долл.(эквивалент) - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 36,5% годовых;
- доставка карт и ПИН-конвертов по желанию клиента - 200 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- возможна доставка карты
Дата актуализации
12.02.2019 17:46
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
- Адрес
- 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 71-81-71