Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 2% годовых начисляются при сумме финансовых операций оплаты товаров и услуг от 5 000 руб. до 9 999,99 руб. в месяц, 3% годовых - от 10 000 до 29 999,99 руб., 4% годовых - от 30 000 до 69 999,99 руб., 5% годовых - свыше 70 000 руб. от 2% до 5% Начисление процентов на остаток средств на счете начисление процентов производится только на счет, открытый в рублях Начисление процентов на остаток средств на счете начисление процентов производится только на счет, открытый в рублях Выпуск и обслуживание 550 ₽ Выпуск и обслуживание 20 $ Выпуск и обслуживание 15 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 30 000 руб. в месяц

1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 30 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 30 000 руб. в месяц

1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 30 000 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 100 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка снятие валюты не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 500 долл. в месяц

1% при снятии свыше 500 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 500 долл. в месяц

1% при снятии свыше 500 долл. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 2 500 долл. в день Снятие наличных в банкоматах банка снятие валюты не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 500 евро в месяц

1% при снятии свыше 500 евро в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 500 евро в месяц

1% при снятии свыше 500 евро в месяц Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 2 500 евро в день Дополнительная информация кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;

СМС-информирование - 150 руб. / 1 долл. / 1 евро в год;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 3% от суммы операции;

комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро

комиссия за технический овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

невысокая плата за СМС-информирование;

невысокая плата за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков;

бесплатное снятие наличных в сумме до 30 000 руб. / 500 долл. / 500 евро в банкоматах и кассах сторонних банков Дата актуализации 13.02.2019 15:22 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.