Народный Инвестиционный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Индивидуальная Мaestro
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 8 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Выпуск и обслуживание
10 $
Выпуск и обслуживание
8 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 100 000 руб.
- 0,7% - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 100 000 руб.
- 0,7% - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,7%
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 3 000 долл.
- 0,7% - свыше 3 000 долл.
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 3 000 долл.
- 0,7% - свыше 3 000 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,7%
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 2 400 евро
- 0,7% - свыше 2 400 евро
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 2 400 евро
- 0,7% - свыше 2 400 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,7%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- комиссия за несанкционированный овердрафт - 50% годовых для карт в рублях, 25% для карт в долларах и евро;
- подключение к интернет-банкингу - 300 руб. (единовременно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- возраст заемщика - от 14 лет
Дата актуализации
18.02.2019 11:25
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная Мaestro» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Народный Инвестиционный Банк»
- Адрес
- 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
- ОГРН
- 1027300000012
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 342-57-50