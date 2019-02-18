Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 2 500 ₽ Выпуск и обслуживание 60 $ Выпуск и обслуживание 48 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 200 000 руб.

0,5% - свыше 200 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 200 000 руб.

0,5% - свыше 200 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 6 000 долл.

0,5% - свыше 6 000 долл. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 6 000 долл.

0,5% - свыше 6 000 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 4 800 евро

0,5% - свыше 4 800 евро Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 4 800 евро

0,5% - свыше 4 800 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

комиссия за несанкционированный овердрафт - 50% годовых для карт в рублях;

подключение к интернет-банкингу - 300 руб. (единовременно) Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

возраст заемщика - от 14 лет Дата актуализации 18.02.2019 11:25 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.