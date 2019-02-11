Солидарность, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Visa Gold — Солидарность (Самара)
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- стоимость обслуживания 40 $
- стоимость обслуживания 40 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Выпуск и обслуживание
40 $
Выпуск и обслуживание
40 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: до 500 000 руб. в день и месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 15 000 долл. в день и месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 10 000 евро в день и месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;
- получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
- смена ПИН-кода - 30 руб.;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back (для карт в рублях);
- бесплатное снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
11.02.2019 13:46
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 18 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 203-44-44(846) 379-78-78