Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на остаток свыше 30 000 руб. 3% Выпуск и обслуживание 5 000 ₽ Выпуск и обслуживание 70 $ Выпуск и обслуживание 70 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных в банкомате банка: 1 000 000 руб. в день и месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: 30 000 долл. в день и месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0%, Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: 20 000 евро в день и месяц Дополнительная информация СМС -информирование - бесплатно;

плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;

получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;

смена ПИН-кода - 30 руб.;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток на картсчете Дата актуализации 11.02.2019 13:46 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.