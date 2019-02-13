Земский Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Городская Mastercard Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 450 ₽
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания 8 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания 8 €
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможность привязки к Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 0,1 до 5%
- 0,1% начисляется при оплате телекоммуникационных услуг;
- 0,2% начисляется при совершении безналичных операций за исключением оплаты телекоммуникационных услуг и покупок на АЗС на сумму до 20 000 руб. в месяц;
- 0,5% начисляется при совершении безналичных операций за исключением оплаты телекоммуникационных услуг и покупок на АЗС на сумму от 20 000 руб. в месяц;
- 0,2% начисляется при оплате услуг на АЗС на сумму до 9 999,99 руб. в месяц;
- 5% при оплате услуг на АЗС на сумму более 10 000 руб. в месяц (максимальная сумма возврата - 1 000 руб. в месяц)
Выпуск и обслуживание
450 ₽
со 2-го года: 300 руб.; 150 руб.- плата за выпуск, за обслуживание счета взимается 25 руб. ежемесячно
Выпуск и обслуживание
8 $
со 2-го года: 6 долл.; за обслуживание счета взимается 0,5 долл. ежемесячно; за 1-ый год - 150 руб. (эквивалент) за выпуск + 6 долл. за обслуживание счета
Выпуск и обслуживание
8 €
со 2-го года: 6 евро; за обслуживание счета взимается 0,5 евро ежемесячно; за 1-ый год - 150 руб. (эквивалент) за выпуск + 6 евро за обслуживание счета
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,6%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,6%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,6%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,6%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,6%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,6%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- конвертация - 1% от суммы
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Минусы
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания
Дата актуализации
13.02.2019 17:31
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Городская Mastercard Gold» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Земский банк»
- Адрес
- 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сызрань
- Телефоны
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8 800 200-68-68 — единая справочная служба(8464) 98-54-54