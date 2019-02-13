Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможность привязки к Google Pay / Apple Pay Cash Back от 0,1 до 5% 0,1% начисляется при оплате телекоммуникационных услуг;

0,2% начисляется при совершении безналичных операций за исключением оплаты телекоммуникационных услуг и покупок на АЗС на сумму до 20 000 руб. в месяц;

0,5% начисляется при совершении безналичных операций за исключением оплаты телекоммуникационных услуг и покупок на АЗС на сумму от 20 000 руб. в месяц;

0,2% начисляется при оплате услуг на АЗС на сумму до 9 999,99 руб. в месяц;

5% при оплате услуг на АЗС на сумму более 10 000 руб. в месяц (максимальная сумма возврата - 1 000 руб. в месяц) Выпуск и обслуживание 450 ₽ со 2-го года: 300 руб.; 150 руб.- плата за выпуск, за обслуживание счета взимается 25 руб. ежемесячно Выпуск и обслуживание 8 $ со 2-го года: 6 долл.; за обслуживание счета взимается 0,5 долл. ежемесячно; за 1-ый год - 150 руб. (эквивалент) за выпуск + 6 долл. за обслуживание счета Выпуск и обслуживание 8 € со 2-го года: 6 евро; за обслуживание счета взимается 0,5 евро ежемесячно; за 1-ый год - 150 руб. (эквивалент) за выпуск + 6 евро за обслуживание счета Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,6% Снятие наличных в ПВН других банков 0,6% Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,6% Снятие наличных в ПВН других банков 0,6% Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,6% Снятие наличных в ПВН других банков 0,6% Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

конвертация - 1% от суммы Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая стоимость обслуживания;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания Дата актуализации 13.02.2019 17:31 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.