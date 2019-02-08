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Пенсионная
Мир «Пенсионная» — РТС-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
6,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 7 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 7 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 30 000 руб. в сутки, 150 000 руб. в месяц; 150-300 руб. - стоимость установления индивидуальных лимитов
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
- плата за технический овердрафт - 30% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие в сторонних банках
Особые ограничения
- карта оформляется гражданам, имеющих пенсионное удостоверение, дающее право на получение пенсионных и иных социальных выплат из Пенсионного Фонда РФ, органов социальной защиты и негосударственных пенсионных фондов;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
08.02.2019 16:47
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
- Адрес
- 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тольятти
- Телефоны
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(8482) 31-20-00