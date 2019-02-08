Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 6,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 7 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 7 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 30 000 руб. в сутки, 150 000 руб. в месяц; 150-300 руб. - стоимость установления индивидуальных лимитов Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;

плата за технический овердрафт - 30% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие в сторонних банках Особые ограничения карта оформляется гражданам, имеющих пенсионное удостоверение, дающее право на получение пенсионных и иных социальных выплат из Пенсионного Фонда РФ, органов социальной защиты и негосударственных пенсионных фондов;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 08.02.2019 16:47 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.