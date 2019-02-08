Вход
РТС-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Пенсионная

Мир «Пенсионная» — РТС-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
6,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% + 7 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 7 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 30 000 руб. в сутки, 150 000 руб. в месяц; 150-300 руб. - стоимость установления индивидуальных лимитов
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
  • плата за технический овердрафт - 30% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие в сторонних банках
Особые ограничения
  • карта оформляется гражданам, имеющих пенсионное удостоверение, дающее право на получение пенсионных и иных социальных выплат из Пенсионного Фонда РФ, органов социальной защиты и негосударственных пенсионных фондов;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
08.02.2019 16:47
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 3 городах России
3 220
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
Адрес
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 2
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
(8482) 31-20-00