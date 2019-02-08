РТС-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Fresh-карта
Visa Classic — РТС-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
- стоимость обслуживания 20 $
- стоимость обслуживания 20 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Выпуск и обслуживание
20 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Выпуск и обслуживание
20 €
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
в банкоматах и ПВН банка - 30 000 руб. в день, 150 000 руб. в месяц; 150-300 руб. - стоимость установления индивидуальных лимитов
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 2 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 2 долл.
Лимиты по операциям
в банкоматах и ПВН банка - 600 долл. в день, 3 000 долл. в месяц; 3-6 долл. - стоимость установления индивидуальных лимитов
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 2 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
в банкоматах и ПВН банка - 500 евро в день, 2 500 евро в месяц; 2-4 евро - стоимость установления индивидуальных лимитов
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб./ 1 долл./ 1 евро в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб./ 1 долл./ 1 евро;
- конвертация по курсу банка;
- технический овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков (по картам в рублях);
- невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
08.02.2019 16:51
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Fresh-карта» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
- Адрес
- 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Тольятти
- Телефоны
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(8482) 31-20-00