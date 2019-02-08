Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Выпуск и обслуживание 20 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Выпуск и обслуживание 20 € плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям в банкоматах и ПВН банка - 30 000 руб. в день, 150 000 руб. в месяц; 150-300 руб. - стоимость установления индивидуальных лимитов Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 2 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 2 долл. Лимиты по операциям в банкоматах и ПВН банка - 600 долл. в день, 3 000 долл. в месяц; 3-6 долл. - стоимость установления индивидуальных лимитов Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 2 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 2 евро Лимиты по операциям в банкоматах и ПВН банка - 500 евро в день, 2 500 евро в месяц; 2-4 евро - стоимость установления индивидуальных лимитов Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб./ 1 долл./ 1 евро в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб./ 1 долл./ 1 евро;

конвертация по курсу банка;

технический овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков (по картам в рублях);

невысокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 08.02.2019 16:51 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.