Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 1 300 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000 руб. в день, 550 000 руб. в месяц; изменение лимитов - 300 руб. Дополнительная информация СМС-информирование и подключение услуги "Интернет-банкинг" - бесплатно;

запрос баланса в банкомате стороннего банка - 15 руб.;

штраф за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков Минусы взимание платы за несколько лет вперед Дата актуализации 06.02.2019 12:32 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.