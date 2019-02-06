Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 3 500 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 400 000 руб. в день, 900 000 руб. в месяц; изменение лимитов по карте - 300 руб. Дополнительная информация СМС-информирование и подключение услуги "Интернет-банкинг"- бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно;

штраф за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

бесплатный запрос баланса в любых банкоматах Минусы взимание платы за несколько лет вперед Дата актуализации 06.02.2019 12:32 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.