Центрально-Азиатский, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Индивидуальная Gold
Mastercard Gold — Центрально-Азиатский
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
3 500 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 400 000 руб. в день, 900 000 руб. в месяц; изменение лимитов по карте - 300 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование и подключение услуги "Интернет-банкинг"- бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно;
- штраф за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Дата актуализации
06.02.2019 12:32
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная Gold» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 21-51-15