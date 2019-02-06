Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 - 500 ₽ плата за выпуск не взимается, если в течение 3 месяцев с момента заключения договора оборот по карте составил свыше 10 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000 руб. в день, 550 000 руб. в месяц; изменение лимитов - услуга не предоставляется Дополнительная информация СМС-информирование и подключение услуги "Интернет-банкинг"- бесплатно;

запрос баланса в банкомате стороннего банка - 15 руб.;

штраф за возникшую задолженность в случае превышения расходного лимита - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

возможность отмены платы за обслуживание Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банка Дата актуализации 06.02.2019 12:34 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.