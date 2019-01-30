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Дебетовая
Mastercard Standard — Вкабанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
со 2-го года: 400 руб.;
- 600 руб. за выпуск;
- 400 руб. в год за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 100 руб. - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 100 руб. - вне территории РФ
Лимиты по операциям
выдача наличных денежных средств в ПВН, банкоматах (в том числе переводы с карты на карту банка в банкоматах) и кассах банка, безналичные операциии в POS-терминалах и в сети интернет: 100 000 руб. в сутки, 900 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+2% от суммы;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие в любых банкоматах / ПВН на территории РФ;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков за пределами РФ;
- возраст клиента - от 14 лет
Минусы
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания
Дата актуализации
30.01.2019 17:58
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
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(8512) 44-48-55