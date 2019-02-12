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Доходная Platinum

Visa Platinum «Доходная карта» — НС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 599 до 6 589 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Google Pay
Бонусы
  • супермаркеты
  • другое

программа лояльности НС Бонус: бонусы начисляются по операциям оплаты товаров и услуг с помощью карты в рублях РФ, выпущенной АО «НС Банк», курс обмена баллов на рубли: 1 балл = 1 рубль; минимальная сумма покупки, доступной для компенсации – 750 рублей, срок действия начисленных бонусов – 365 дней с момента начисления; порядок начисления:

  • 500 приветственных баллов;
  • 1,5 балла за каждые 100 рублей, но не более 3 000 баллов за расчетный период;
  • 0,5 балла за покупки и операции в категориях с пониженным начислением бонусов ( бакалейные магазины и супермаркеты, почтовые услуги, точки быстрого питания, коммунальные услуги, госпошлины, штрафы, налоги)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
проценты начисляются в рублях РФ при ежедневном входящем остатке не менее 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
599 - 6 589 ₽

со 2-го года: 0 - 7 188 руб.

  • 0 руб - при сумме покупок от 80 000 руб. в месяц, в остальных случаях - 599 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 0,3% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 120 руб., первые три снятия денежных средств ежемесячно бесплатно (в сумме не более 20 000 рублей)

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день через банкоматы, до 3 000 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб.
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент) за операцию;
  • конвертация - по курсу ЦБ +/- 0,5 п. п.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • комплекс услуг ISOS (консьерж-сервис, медицинская помощь), страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
  • экстренная помощь за рубежом (GCAS): выдача наличных - 250 долл., перевыпуск карты - 360 долл., блокировка карты - 55 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток;
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатные СМС-информирование, консьерж-сервис, медицинская помощь, полис ВЗР:
  • возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта открывается в пакете "Премиум Доходный";
  • комиссия списывается в рублях РФ с конвертацией по курсу Банка России ± 0,5% на день предоставления платежной системой (Visa International, Mastercard, МИР) операции к списанию со счета клиента
Дата актуализации
12.02.2019 14:01
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная Platinum» в 8 городах России
11 189
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Сайт
www.nsbank.ru
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Телефоны
8 (800) 555-43-24