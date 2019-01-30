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Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Вкабанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 - 2 500 ₽
плата не взимается при сумме покупок, включая через интернет от 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - на территории РФ;
- 1%, мин. 100 руб. - за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - на территории РФ;
- 1%, мин. 100 руб. - за рубежом
Лимиты по операциям
снятие наличных, покупки, переводы с карты на карту: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 2% от суммы;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное получение наличных на территории РФ;
- возможность бесплатного обслуживания
Дата актуализации
30.01.2019 17:58
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
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(8512) 44-48-55