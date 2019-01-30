Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 - 2 500 ₽ плата не взимается при сумме покупок, включая через интернет от 20 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - на территории РФ;

1%, мин. 100 руб. - за рубежом Снятие наличных в ПВН других банков 0% - на территории РФ;

1%, мин. 100 руб. - за рубежом Лимиты по операциям снятие наличных, покупки, переводы с карты на карту: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 2% от суммы;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное получение наличных на территории РФ;

возможность бесплатного обслуживания Дата актуализации 30.01.2019 17:58 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.