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Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7% - в банках, зарегистрированных на территории РФ

1,5%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0,7% - в банках, зарегистрированных на территории РФ

1,5%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ Лимиты по операциям ежедневный лимит снятия наличных в ПВН и банкоматах банка и сторонних банков - без ограничений; выдача наличных через устройства банка и сторонних банков свыше 300 000 руб. в день - 5% от суммы превышения; свыше 600 000 руб. в месяц - 10% от суммы превышения Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+/-1,5 п.п.;

пени, начисляемые на сумму неразрешенной задолженности - 0,2% в день от суммы задолженности;

запрос баланса в банкомате стороннего банка - 30 руб.;

доставка карты курьером - 800 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков, зарегистрированных на территории РФ Минусы платная курьерская доставка Дата актуализации 20.01.2019 20:16 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.