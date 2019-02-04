Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип встроенный в карту генератор кодов для подтверждения платежей в интернете и интернет-банке; Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay

Бонусы для путешествий начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать на оплату полной стоимости авиабилетов, ж/д билетов, билетов на аэроэкспресс, забронированных на сайте avangard.ru: 1 миля за каждые потраченные 50 руб. Выпуск и обслуживание 1 000 - 5 000 ₽ со 2-го года: 0-5 000 руб. стоимость карты без пакета услуг - 1 000 руб. в год;

плата не взимается при среднемесячном обороте по карте за 12 месяцев свыше 30 000 руб. Выпуск и обслуживание 30 - 200 $ со 2-го года: 0-200 долл. стоимость карты без пакета услуг - 30 долл. в год;

плата не взимается при среднемесячном обороте по карте за 12 месяцев свыше 30 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 30 - 200 € со 2-го года: 0-200 долл. стоимость карты без пакета услуг - 30 евро в год;

плата не взимается при среднемесячном обороте по карте за 12 месяцев свыше 30 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 7 000 долл. (эквивалент) в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Лимиты по операциям снятие наличных: до 7 000 долл. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте) Лимиты по операциям снятие наличных: до 7 000 долл. (эквивалент) в день Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

карта Priority Pass, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно (для карты без пакета услуг: карта Priority Pass - бесплатно, при среднемесячном обороте 20 000 руб., страхование выезжающих зарубеж - 22,33 евро или 42,64 евро);

карта IAPA - 3 000 руб.;

комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможно бесплатное обслуживание карты со 2-го года;

начисление бонусных миль за покупки по карте Минусы Особые ограничения в карту встроен генератор кодов для подтверждения платежей в интернете и интернет-банке Дата актуализации 04.02.2019 14:04 Валюта счета: российский рубль

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евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.