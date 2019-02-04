Авангард, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
C дисплеем
MasterCard Platinum «С дисплеем» — Авангард
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 1 000 до 5 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 30 до 200 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 30 до 200 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- встроенный в карту генератор кодов для подтверждения платежей в интернете и интернет-банке;
- Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Бонусы
- для путешествий
начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать на оплату полной стоимости авиабилетов, ж/д билетов, билетов на аэроэкспресс, забронированных на сайте avangard.ru:
- 1 миля за каждые потраченные 50 руб.
Выпуск и обслуживание
1 000 - 5 000 ₽
со 2-го года: 0-5 000 руб.
- стоимость карты без пакета услуг - 1 000 руб. в год;
- плата не взимается при среднемесячном обороте по карте за 12 месяцев свыше 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
30 - 200 $
со 2-го года: 0-200 долл.
- стоимость карты без пакета услуг - 30 долл. в год;
- плата не взимается при среднемесячном обороте по карте за 12 месяцев свыше 30 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
30 - 200 €
со 2-го года: 0-200 долл.
- стоимость карты без пакета услуг - 30 евро в год;
- плата не взимается при среднемесячном обороте по карте за 12 месяцев свыше 30 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 000 долл. (эквивалент) в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 000 долл. (эквивалент) в день
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- карта Priority Pass, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно (для карты без пакета услуг: карта Priority Pass - бесплатно, при среднемесячном обороте 20 000 руб., страхование выезжающих зарубеж - 22,33 евро или 42,64 евро);
- карта IAPA - 3 000 руб.;
- комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможно бесплатное обслуживание карты со 2-го года;
- начисление бонусных миль за покупки по карте
Минусы
Особые ограничения
- в карту встроен генератор кодов для подтверждения платежей в интернете и интернет-банке
Дата актуализации
04.02.2019 14:04
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «C дисплеем» в 83 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
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