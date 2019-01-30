Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 800 ₽ Выпуск и обслуживание 27 $ Выпуск и обслуживание 20 € Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - за снятие средств в рублях до 10 000 руб. в месяц, свыше 10 000 руб. в месяц - 1%;

1%, мин. 100 руб. - в иностранной валюте

0,3% - в банкоматах банка Российский Капитал Снятие наличных в ПВН других банков 1% - снятие средств в рублях

1%, мин. 100 руб. - в иностранной валюте

0,3% - в ПВН банка Российский Капитал Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 долл.

0,3% - в банкоматах банка Российский Капитал Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 долл.

1% - в ПВН банка Российский Капитал Лимиты по операциям снятие наличных: 2 000 долл. в сутки и в месяц Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

0,3% - в банкоматах банка Российский Капитал Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро

1% - в ПВН банка Российский Капитал Лимиты по операциям снятие наличных: 1 500 евро в сутки и в месяц Дополнительная информация неустойка за технический овердрафт - 50% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 100 руб. / 1 долл. / 1 евро;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5%;

СМС-информирование - 60 руб. / 0,8 долл. / 0,7 евро в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Российский капитал Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;

наличие комиссии за снятие в ПВН банка для карт в долларах и евро;

отсутствие собственных банкоматов банка Дата актуализации 30.01.2019 10:27 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.