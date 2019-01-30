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Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Алтайкапиталбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 700 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
2 700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - от 300 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 100 000 руб. в месяц, 1% - от 100 000 руб. в месяц - снятие средств в рублях
  • 1%, мин. 100 руб. - в иностранной валюте
  • 0% - в иностранной валюте - в банкомате банка Российский капитал
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1% - снятие средств в рублях
  • 1%, мин. 100 руб. - снятие в иностранной валюте
  • 0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - от 300 000 руб. в месяц - снятие средств в рублях, 0% - в иностранной валюте - в ПВН банка Российский капитал
Лимиты по операциям
снятие наличных: 600 000 руб. в сутки и в месяц
Дополнительная информация
  • неустойка за технический овердрафт - 50% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 100 руб./ 1 долл. / 1 евро;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5%;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Российский капитал
Минусы
  • отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
30.01.2019 10:27
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 8 городах России
2 479
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Барнаул
Отделения 5
Банкоматы 0
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Телефоны
(3814) 63-62-14