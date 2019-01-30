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Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Алтайкапиталбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 700 ₽
- стоимость обслуживания 46 $
- стоимость обслуживания 38 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
2 700 ₽
Выпуск и обслуживание
46 $
Выпуск и обслуживание
38 €
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - от 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 100 000 руб. в месяц, 1% - от 100 000 руб. в месяц - снятие средств в рублях
- 1%, мин. 100 руб. - в иностранной валюте
- 0% - в иностранной валюте - в банкомате банка Российский капитал
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% - снятие средств в рублях
- 1%, мин. 100 руб. - снятие в иностранной валюте
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - от 300 000 руб. в месяц - снятие средств в рублях, 0% - в иностранной валюте - в ПВН банка Российский капитал
Лимиты по операциям
снятие наличных: 600 000 руб. в сутки и в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 долл.
- 0,3% - в банкомате банка Российский капитал
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 2 долл.
- 1% - в ПВН банка Российский капитал
Лимиты по операциям
снятие наличных: 7 500 долл. в сутки и в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 0,3% - в банкомате банка Российский капитал
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 1% - в ПВН банка Российский капитал
Лимиты по операциям
снятие наличных: 6 000 евро в сутки и в месяц
Дополнительная информация
- неустойка за технический овердрафт - 50% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 100 руб./ 1 долл. / 1 евро;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5%;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Российский капитал
Минусы
- отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
30.01.2019 10:27
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 8 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
- Адрес
- 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3814) 63-62-14