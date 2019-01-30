Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 2 700 ₽ Выпуск и обслуживание 46 $ Выпуск и обслуживание 38 € Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - от 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, 1% - от 100 000 руб. в месяц - снятие средств в рублях

1%, мин. 100 руб. - в иностранной валюте

0% - в иностранной валюте - в банкомате банка Российский капитал Снятие наличных в ПВН других банков 1% - снятие средств в рублях

1%, мин. 100 руб. - снятие в иностранной валюте

0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - от 300 000 руб. в месяц - снятие средств в рублях, 0% - в иностранной валюте - в ПВН банка Российский капитал Лимиты по операциям снятие наличных: 600 000 руб. в сутки и в месяц Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 долл.

0,3% - в банкомате банка Российский капитал Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 долл.

1% - в ПВН банка Российский капитал Лимиты по операциям снятие наличных: 7 500 долл. в сутки и в месяц Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

0,3% - в банкомате банка Российский капитал Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро

1% - в ПВН банка Российский капитал Лимиты по операциям снятие наличных: 6 000 евро в сутки и в месяц Дополнительная информация неустойка за технический овердрафт - 50% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 100 руб./ 1 долл. / 1 евро;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5%;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Российский капитал Минусы отсутствие собственных банкоматов банка Дата актуализации 30.01.2019 10:27 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.