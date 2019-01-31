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Белгородсоцбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
  • 0,75% - в банкоматах банка "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 5 долл.
  • 0,75% - в ПВН банка "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 40 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах и ПВН банка "ФК Открытие"
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах банка
Дата актуализации
31.01.2019 14:59
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 3 городах России
3 571
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Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Адрес
308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
Отделения и банкоматы
в вашем городе Белгород
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(4722) 32-22-08