Белгородсоцбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 10 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Mass
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
10 $
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
10 €
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
- 0,75% - в банкоматах банка "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 5 долл.
- 0,75% - в ПВН банка "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
- 0,75% - в банкоматах банка "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 5 долл.
- 0,75% - в ПВН банка "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
- 0,75% - в банкоматах банка "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 5 долл.
- 0,75% - в ПВН банка "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 40 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах и ПВН банка "ФК Открытие"
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах банка
Дата актуализации
31.01.2019 14:59
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
- Адрес
- 308000, Белгородская обл., г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 73
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Белгород
- Телефоны
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(4722) 32-22-08