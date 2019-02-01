Нейва, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Подарочная
Visa Classic Unembossed «Подарочная» — Нейва
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 90 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gift
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
90 ₽
единовременно за весь срок действия
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- номинал карты - 500-15 000 руб.;
- пополнение не предусмотрено;
- срок действия карты - 1 год
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость выпуска карты
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
01.02.2019 13:46
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 13 городах России
4 702Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-00