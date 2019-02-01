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Нейва, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Подарочная

Visa Classic Unembossed «Подарочная» — Нейва
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 90 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gift
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
90 ₽

единовременно за весь срок действия

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • номинал карты - 500-15 000 руб.;
  • пополнение не предусмотрено;
  • срок действия карты - 1 год
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость выпуска карты
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
01.02.2019 13:46
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 13 городах России
4 702
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Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 6
Банкоматы 7
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Телефоны
(343) 222-11-00