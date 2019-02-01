Обслуживание карты Тип карты Visa Gift Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 90 ₽ единовременно за весь срок действия Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация номинал карты - 500-15 000 руб.;

пополнение не предусмотрено;

срок действия карты - 1 год Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость выпуска карты Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 01.02.2019 13:46 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.