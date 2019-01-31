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Дебетовая

Mastercard Standard — Владбизнесбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 349 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
6% годовых начисляются при остатке на счете от 15 000 руб.; при остатке менее 15 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
349 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование тариф "Информационный"- бесплатно, тариф "Стандартный" - 60 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • комиссия за превышения расходного лимита - 44% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,3 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Дата актуализации
31.01.2019 16:24
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 3 городах России
2 061
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(4922) 54-18-65