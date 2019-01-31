Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 6% годовых начисляются при остатке на счете от 15 000 руб.; при остатке менее 15 000 руб. проценты не начисляются 6% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% годовых начисляются при остатке на счете от 200 долл.; при остатке менее 200 долл. проценты не начисляются 0,1% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% годовых начисляются при остатке на счете от 150 евро; при остатке менее 150 евро проценты не начисляются 0,1% Выпуск и обслуживание 349 ₽ Выпуск и обслуживание 7 $ Выпуск и обслуживание 5 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 долл. в день, 12 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 евро в день, 12 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование тариф "Информационный"- бесплатно, тариф "Стандартный" - 60 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ;

комиссия за превышения расходного лимита - 44% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,3 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Дата актуализации 31.01.2019 16:24 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.