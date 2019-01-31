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Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Владбизнесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 450 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 25 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 25 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
6,25%
6,25% годовых начисляются при остатке на счете от 15 000 руб.; при остатке менее 15 000 руб. проценты не начисляются
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
0,1% годовых начисляются при остатке на счете от 200 долл.; при остатке менее 200 долл. проценты не начисляются
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
0,1% годовых начисляются при остатке на счете от 150 евро; при остатке менее 150 евро проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
1 450 ₽
Выпуск и обслуживание
25 $
Выпуск и обслуживание
25 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 400 000 руб. в день, 1 600 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 7 000 долл. в день, 28 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 7 000 евро в день, 28 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- комиссия за превышения расходного лимита - 44% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,3 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
31.01.2019 16:24
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65