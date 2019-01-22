Дальневосточный Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 30 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Internet
Выпуск и обслуживание
30 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
общая сумма операций - 15 000 руб. / 300 долл. / 300 евро в месяц; лимит может быть изменен при выпуске карты либо путем подачи соответствующего заявления в офисе банка
Дополнительная информация
- карта выпускается в валюте (в зависимости от валюты счета основной карты): рубли, доллары США, евро;
- срок действия карты - от 4 до 6 месяцев;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- конвертация средств при совершении на территории иностранного государства - 1,6%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Особые ограничения
- карта оформляется исключительно для безопасной оплаты товаров и услуг в сети интернет
Дата актуализации
22.01.2019 14:30
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт