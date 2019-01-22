Обслуживание карты Тип карты Visa Internet Выпуск и обслуживание 30 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям общая сумма операций - 15 000 руб. / 300 долл. / 300 евро в месяц; лимит может быть изменен при выпуске карты либо путем подачи соответствующего заявления в офисе банка Дополнительная информация карта выпускается в валюте (в зависимости от валюты счета основной карты): рубли, доллары США, евро;

срок действия карты - от 4 до 6 месяцев;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц;

конвертация средств при совершении на территории иностранного государства - 1,6% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения карта оформляется исключительно для безопасной оплаты товаров и услуг в сети интернет Дата актуализации 22.01.2019 14:30 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.